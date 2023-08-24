Легионер «Крыльев Советов» рассказал, чем Самара похожа на Рио‑де‑Жанейро

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в интервью «Матч ТВ» сравнил Самару с Рио де Жанейро.

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Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провел за команду 35 матчей и забил пять мячей.

— Как ты чаще всего здесь свой досуг проводишь?

— У меня сейчас здесь жена находится. Она большая подруга супруги Гарре, кстати. Часто мы едем все вместе куда нибудь поужинать, пообедать.

Также мне с женой очень нравится гулять по набережной города у Волги. Когда хорошая погода, то можно даже иногда поплавать немного.

Еще люблю и просто дома находиться. Что то иногда приготовить поесть или поиграть в PlayStation.

— Раз часто гуляешь у Волги, расскажи, насколько вообще сравним вайб Самары и Рио де Жанейро.

— Было даже смешно, когда я сюда только приехал, мне сказали, что набережная Самары — это русская Копакабана. И, наверное, да, так и есть. Поскольку тут хороший пляж. В чем то это похоже на Рио.

— Местным себя уже ощущаешь?