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«Реал Сосьедад» внес Захаряна в заявку на матч чемпионата Испании против «Лас‑Пальмаса»

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» внес российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч третьего тура чемпионата Испании по футболу против «Лас Пальмаса», сообщает пресс служба баскского клуба.

Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч против «Лас-Пальмаса»
© Матч ТВ

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу. Испанский клуб заключил с 20 летним игроком контракт до конца сезона 2028/29.

Встреча «Реал Сосьедад» и «Лас Пальмаса» пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

Захарян является воспитанником московского «Динамо». Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.