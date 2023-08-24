Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч против «Лас-Пальмаса»

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» внес российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч третьего тура чемпионата Испании по футболу против «Лас Пальмаса», сообщает пресс служба баскского клуба.

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«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу. Испанский клуб заключил с 20 летним игроком контракт до конца сезона 2028/29.

Встреча «Реал Сосьедад» и «Лас Пальмаса» пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.