Полузащитник «Зенита» высказался о месте «Урала» в турнирной таблице РПЛ

«Насколько для меня неожиданно место «Урала» в турнирной таблице? У них хорошая команда. Они доукомплектовались, оставив костяк игроков, который был до этого. Видно, что они выполняют требования, которые предъявляет им тренерский штаб, действуют уверенно и придерживаются своей игры.



Все цели нужно решать поступательно. Мы готовимся к матчу, но в нём будет важнее качество нашей игры. На данном этапе мы стараемся поменьше заглядывать в таблицу — хотим добиться результата в каждом предстоящем матче», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».