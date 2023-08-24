В «Динамо» призвали бороться с нецензурной бранью футболистов привлечением арбитров-женщин

«Какую разницу почувствовали между мужской и женской бригадой арбитров? Игроки сказали, что старались меньше ругаться на поле. Понятно, что ты с женщиной не будешь на повышенных тонах разговаривать. Глядишь, если женщины будут судить матчи — отучим футболистов материться на весь стадион», — сказал Лугинин.