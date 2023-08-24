В «Динамо» призвали бороться с нецензурной бранью футболистов привлечением арбитров-женщин
Пресс-атташе кировского «Динамо» Александр Лугинин, комментируя работу женской бригады судей в матче Пути регионов Кубка России против «Чертаново», призвал чаще привлекать арбитров-женщин к матчам, чтобы игроки меньше использовали нецензурные слова. Его слова передает Legalbet.
«Какую разницу почувствовали между мужской и женской бригадой арбитров? Игроки сказали, что старались меньше ругаться на поле. Понятно, что ты с женщиной не будешь на повышенных тонах разговаривать. Глядишь, если женщины будут судить матчи — отучим футболистов материться на весь стадион», — сказал Лугинин.
Встреча закончилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Главной судей матча стала Вера Опейкина. Ей помогали Екатерина Курочкина и Елена Собчук.
Российский футбольный союз (РФС) второй сезон подряд во время отстранения нашей страны от участия в международных турнирах проводит Кубок страны в новом, многоступенчатом формате, где клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) сначала играют шесть матчей на групповой стадии, а затем участвуют в турнире по системе плей-офф с возможностью второго шанса в случае поражения.