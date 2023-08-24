ФИФА открыла дело против Рубиалеса после поцелуя с футболисткой

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против президента Королевской испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса после поцелуя с футболисткой Хенивер Эрмосо. Об этом сообщается на сайте организации.

«Дисциплинарный комитет ФИФА проинформировал сегодня президента Испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса об открытии против него дисциплинарного производства в связи с событиями, произошедшими во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин 20 августа 2023 года», — говорится в тексте.

Напомним, что во время финала женского чемпионата мира между сборными Испании и Англии в Сиднее Рубиалес, находясь в ложе с королевой Испании Летисией и ее дочерью, схватил себя за пах, а на церемонии награждения поцеловал в губы капитана испанской сборной Эрмосо.