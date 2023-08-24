Бразильский защитник «Крыльев» рассказал, зачем ему российское гражданство

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил в интервью «Матч ТВ», почему хочет получить российское гражданство.

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провел за команду 35 матчей и забил пять мячей.

— В последнее время легионеры часто говорят о желании получить российское гражданство. Ты тоже говорил, что не против. Зачем?

— В первую очередь это может помочь команде. Я не буду считаться иностранцем. Если же я не буду являться легионером, то клуб сможет привезти кого то еще из за границы, если это будет возможно. Будет еще одно место в составе для иностранного игрока, и будет больше возможностей для команды в плане выбора состава. Плюс, можно будет избавиться от всех бюрократических процедур: от проверок миграционной службы и прочего.

— Ты ведь уже обсуждал с клубом возможность получения паспорта. То есть, процесс пошел.