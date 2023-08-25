53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо заявила, что не соглашалась на поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщает Marca.

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20 августа испанская команда обыграла Англию (1:0) в финале ЧМ, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанские футболистки впервые в истории стали победительницами турнира.

Во время награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.