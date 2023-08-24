В "Реал Сосьедад" поблагодарили Карпина за невызов Захаряна в сборную России

Пресс-служба «Реал Сосьедад» поблагодарил главного тренера национальной команды России Валерия Карпина за то, что он не внес хавбека Арсена Захаряна в расширенный состав сборной на октябрьские матчи. Слова представителя пресс-службы передает ТАСС.

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«Да, наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце сегодняшней пресс-конференции», — сказано в сообщении.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 20-летний полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге. Его команда сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.