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В "Спартаке" заявили, что рады остаться одним из базовых клубов сборной России

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев в интервью ТАСС заявил, что доволен вызовом шести футболистов в расположение национальной сборной России на сентябрьский сбор.

В «Спартаке» рассказали о новой стратегии
© Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

По его словам, развитие игроков для сборной России является одной из основных задач «Спартака».

«Конечно, мы рады. Это наша осознанная стратегия — оставаться одним из базовых клубов сборной и продолжать развивать российских футболистов», — заявил Малышев.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на учебно-тренировочный сбор в Новогорск Даниила Хлусевича, Георгия Джикия, Руслана Литвинова, Даниила Денисова, Александра Соболева и Антона Зиньковского.

После пяти туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место, набрав девять очков.

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