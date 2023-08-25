В «Спартаке» рассказали о новой стратегии

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев в интервью ТАСС заявил, что доволен вызовом шести футболистов в расположение национальной сборной России на сентябрьский сбор.
По его словам, развитие игроков для сборной России является одной из основных задач «Спартака».
«Конечно, мы рады. Это наша осознанная стратегия — оставаться одним из базовых клубов сборной и продолжать развивать российских футболистов», — заявил Малышев.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на учебно-тренировочный сбор в Новогорск Даниила Хлусевича, Георгия Джикия, Руслана Литвинова, Даниила Денисова, Александра Соболева и Антона Зиньковского.
После пяти туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место, набрав девять очков.