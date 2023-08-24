Экс-футболист «Спартака» рассказал, как его задерживала милиция в Москве

Тренер сборной Казахстана Адиев рассказал о задержаниях милицией в Москве
Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, как его забирали в милицию во время жизни в Москве. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Адиев выступал за «Спартак» в 2000 году.
«Было непростое время, взаимоотношения России и Чечни были напряженными. Даже за продуктами выходил из дома, а меня два раза в милицию забирали. Говорю: «Я футболист «Спартака», вышел купить продуктов!» — «Забираем до выяснения обстоятельств». Звоню администратору команды Александру Хаджи, он едет и меня вытаскивает», — заявил Адиев.
Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда заняла первое место в своей группе Лиги наций и поднялась в дивизион B.
В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана после четырех матчей делит первое место с Финляндией. У команды Магомеда Адиева три победы и одно поражение. В начале сентября команды сыграют друг с другом.