Луис Чавес прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Полузащитник сборной Мексики и «Пачуки» Луис Чавес прибыл в Москву для подписания контракта с «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

© Чемпионат.com

Ранее СМИ сообщали, что Чавес на текущей неделе оплатил расторжение контракта с мексиканской «Пачукой», за которую выступал с 2019 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне за мексиканскую «Пачуку» игрок провёл 42 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами.