Защитник «Крыльев Советов» сравнил чемпионаты России и Бразилии

«Мне нравится уровень РПЛ. Считаю, что он весьма высок. В России есть несколько очень хороших клубов, а также и много очень классных футболистов. Поэтому ваш чемпионат находится точно на достойном уровне.



Стили игры в России и Бразилии разные. На моей Родине футбол менее интенсивный, чем у вас, хотя и более техничный. При этом и там, и тут хороший уровень. Как мне кажется, российские команды вполне могут очень достойно сыграть с бразильскими.



В РПЛ меня восхищают очень много футболистов. В «Зените» таковыми являются Клаудиньо и Вендел, в «Спартаке» — Промес. Они все являются очень большими футболистами. Раньше в России ещё выступал Малком, против которого было интересно сыграть в минувшем сезоне. В РПЛ много игроков очень высокого уровня», — сказал Костанца «Матч ТВ».