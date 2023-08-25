Защитник «Крыльев Советов» сравнил чемпионаты России и Бразилии

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что бразильский футбол в сравнении с российским является менее интенсивным, но более техничным. 24-летний футболист последние полтора года играет в РПЛ.
«Мне нравится уровень РПЛ. Считаю, что он весьма высок. В России есть несколько очень хороших клубов, а также и много очень классных футболистов. Поэтому ваш чемпионат находится точно на достойном уровне.
Стили игры в России и Бразилии разные. На моей Родине футбол менее интенсивный, чем у вас, хотя и более техничный. При этом и там, и тут хороший уровень. Как мне кажется, российские команды вполне могут очень достойно сыграть с бразильскими.
В РПЛ меня восхищают очень много футболистов. В «Зените» таковыми являются Клаудиньо и Вендел, в «Спартаке» — Промес. Они все являются очень большими футболистами. Раньше в России ещё выступал Малком, против которого было интересно сыграть в минувшем сезоне. В РПЛ много игроков очень высокого уровня», — сказал Костанца «Матч ТВ».
Фернандо Костанца перешёл в «Крылья Советов» из тираспольского «Шерифа» в январе 2022 года. За это время бразилец провёл в составе самарской команды 35 матчей и отметился пятью забитыми мячами.