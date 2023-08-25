Малком проявил себя в чемпионате Саудовской Аравии

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Малком, перешедший в августе в саудовский «Аль-Хиляль», оформил результативный пас в матче национального чемпионата против «Аль-Раэда».

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Это действие помогло команде Малкома одержать убедительную победу над оппонентами с крупным счетом 4:0.

Всего в шести матчах за новую команду Малком, принявший российское гражданство в феврале 2023 года, сумел забить пять мячей и отдать две результативные передачи.

В турнирной таблице Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает третье место, набрав после трех туров семь очков из девяти возможных.