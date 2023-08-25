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Малком сделал результативную передачу в игре против "Аль-Раэда"

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Малком, перешедший в августе в саудовский «Аль-Хиляль», оформил результативный пас в матче национального чемпионата против «Аль-Раэда».

Малком проявил себя в чемпионате Саудовской Аравии
© ФК «Зенит»

Это действие помогло команде Малкома одержать убедительную победу над оппонентами с крупным счетом 4:0.

Всего в шести матчах за новую команду Малком, принявший российское гражданство в феврале 2023 года, сумел забить пять мячей и отдать две результативные передачи.

В турнирной таблице Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает третье место, набрав после трех туров семь очков из девяти возможных.

«Зенит» продал Малкома в «Аль-Хиляль» за €60 млн, все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

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