Тренер Рианчо объяснил выбор "Спартака" в пользу иностранных специалистов
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо объяснил, почему красно-белые выбрали Гильермо Абаскаля на должность наставника команды. Его слова передает "РБ Спорт".
"Не могу точно ответить, почему пять из шести последних главных тренеров "Спартака" — иностранцы. Наверное, руководство клуба не верит в российских специалистов. Если говорить об Абаскале, то испанская тренерская школа на голову сильнее российской, поэтому в "Спартаке" работает Гильермо, а не кто-то из россиян. Или не было подходящей по статусу кандидатуры на момент назначения", — сказал Рианчо.
Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги клуб замкнул тройку лидеров, пропустив вперед "Зенит" и московский ЦСКА. В текущем сезоне чемпионата страны "Спартак" в пяти турах одержал три победы и потерпел два поражения, набрав девять очков. Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице. На групповом этапе Кубка России подопечные Абаскаля одержали две победы в двух стартовых турах.