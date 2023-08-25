Тренер Рианчо объяснил выбор "Спартака" в пользу иностранных специалистов

"Не могу точно ответить, почему пять из шести последних главных тренеров "Спартака" — иностранцы. Наверное, руководство клуба не верит в российских специалистов. Если говорить об Абаскале, то испанская тренерская школа на голову сильнее российской, поэтому в "Спартаке" работает Гильермо, а не кто-то из россиян. Или не было подходящей по статусу кандидатуры на момент назначения", — сказал Рианчо.