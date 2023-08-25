ЦСКА сделал предложение «Ред Булл Брагантино» по защитнику Капишабе

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Ред Булл Брагантино» Жунинью Капишабе. Российский клуб уже сделал предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, красно-синие предложили бразильскому клубу около €4 млн за 100% прав на Капишабу. Источник отмечает, что ЦСКА хочет заключить с защитником четырёхлетний контракт.

В нынешнем сезоне Капишаба провёл в составе «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач. Его контракт с «РБ Брагантино» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Жунинью в €1,3 млн.