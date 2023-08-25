«Зенит» может сыграть с медийным клубом на Зимнем Кубке РПЛ

«Мы с «Зенитом» объединены наличием «Чисто Питера» в Лиге и партнером, букмекерской компанией. Для «Зенита», ФК «10» и для нас это было бы очень крутым событием. Есть ощущение, что мы можем встретиться на Зимнем Кубке РПЛ. Та же «Десятка» в случае чемпионства гарантированно туда поедет. А «Зенит», я думаю, не откажется от предложения своего партнера», – приводит слова Осипова «Спорт-экспресс».