«Зенит» может сыграть с медийным клубом на Зимнем Кубке РПЛ
Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов заявил, что «Зенит» может сыграть с ФК «10».
«Мы с «Зенитом» объединены наличием «Чисто Питера» в Лиге и партнером, букмекерской компанией. Для «Зенита», ФК «10» и для нас это было бы очень крутым событием. Есть ощущение, что мы можем встретиться на Зимнем Кубке РПЛ. Та же «Десятка» в случае чемпионства гарантированно туда поедет. А «Зенит», я думаю, не откажется от предложения своего партнера», – приводит слова Осипова «Спорт-экспресс».
Зимний Кубок РПЛ пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приблизительно в феврале. Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказывал, что хочет привлечь к турниру больше четырех команд, в том числе и иностранные клубы.
ФК «10» был основан комиком Азаматом Мусагалиевым. В прошлом сезоне клуб дошел до четвертьфинала Медиалиги, где по сумме двух матчей уступил «2Drots» (1:3).
«Зенит» - действующий чемпион России. Клуб выиграл последние пять розыгрышей РПЛ.