РФС может запретить ФК «Сочи» проводить домашние матчи

РФС может запретить футбольному клубу «Сочи» играть на своем стадионе
Российский футбольный союз (РФС) может наложить запрет на проведение домашних матчей футбольному клубу «Сочи», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, поводом для подобного решения может стать неудовлетворительное состояние газона на стадионе «Фишт», которое резко ухудшилось за последние несколько дней.
В случае, если РФС признает поле домашней арены сочинцев непригодным, то предстоящий матч Кубка России против столичного ЦСКА состоится на стадионе »Краснодар», который является резервной ареной для черноморцев.
Стадион «Фишт» был построен в 2013 году и стал местом проведения церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года.
Также арена приняла матчи Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.
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