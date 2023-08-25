РФС может запретить ФК «Сочи» проводить домашние матчи

Российский футбольный союз (РФС) может наложить запрет на проведение домашних матчей футбольному клубу «Сочи», сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, поводом для подобного решения может стать неудовлетворительное состояние газона на стадионе «Фишт», которое резко ухудшилось за последние несколько дней.

В случае, если РФС признает поле домашней арены сочинцев непригодным, то предстоящий матч Кубка России против столичного ЦСКА состоится на стадионе »Краснодар», который является резервной ареной для черноморцев.

Стадион «Фишт» был построен в 2013 году и стал местом проведения церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года.