«Челси» готов отдать Лукаку в аренду

Лондонский «Челси» и бельгийский нападающий Ромелу Лукаку решили рассмотреть возможность временного ухода со «Стэмфорд Бридж», если не будет достигнуто соглашение об окончательном уходе, сообщает The Athletic.

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Английский футбольный клуб и 30-летний форвард всё лето работали над продажей игрока. Теперь они также открыты для его ухода в аренду, при условии, что она включает в себя обязательство выкупа или представляет собой обычную аренду, включающую в себя значительную комиссию.

«Ювентус», «Рома» и команды Саудовской профессиональной лиги заинтересованы в покупке Лукаку, причём саудовские клубы больше сосредоточены на ней.