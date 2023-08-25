«Краснодар» отказался отпускать Кривцова в Европу

«Краснодар» отказался отпускать Никиту Кривцова в Европу
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов нынешним летом мог уехать в один из европейских клубов. Однако «быки» отказались продавать своего футболиста.
Как сообщает «РБ Спорт», у Кривцова есть предложения из Европы, однако «Краснодар» отказывается отпускать одного из своих основных игроков и и в случае возможного трансфера хочет получить сумму значительно выше € 2,8 млн, в которую футболиста оценивает портал Transfermarkt.
В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел в составе «Краснодара» семь матчей во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Накануне, 24 августа, стало известно, что Кривцов попал в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор. Контракт 21-летнего россиянина с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.