«Краснодар» отказался отпускать Кривцова в Европу

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов нынешним летом мог уехать в один из европейских клубов. Однако «быки» отказались продавать своего футболиста.

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Как сообщает «РБ Спорт», у Кривцова есть предложения из Европы, однако «Краснодар» отказывается отпускать одного из своих основных игроков и и в случае возможного трансфера хочет получить сумму значительно выше € 2,8 млн, в которую футболиста оценивает портал Transfermarkt.