Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси снялся в клипе на песню Trofeo («Трофей»). Об этом сообщает Goal.

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Песню исполнили Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Maluma, и пуэрто-риканский певец Яндель Вегилья Малаве, более известный как Yandel.

Ближе к концу клипа 36-летний аргентинец в форме «Интер Майами» появляется на домашнем стадионе команды и передает завоеванный Кубок лиг, свой первый трофей в новой команде и рекордный 44-й в карьере, Maluma, который в футболке с фамилией Месси. Заканчивается клип танцем рэпера в центре поля с трофеем в руках.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен».