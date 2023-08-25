Салихова предложила «Спартаку» кандидатуру на случай увольнения Абаскаля

«То, что сейчас происходит с Абаскалем, — это только функционерская ошибка. Я им («Лукойлу») классного тренера оставляла. С зимних сборов — череда ошибок. Тренер — это не ребёнок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить. Избаловать легко. Почитайте биографии великих и не только тренеров. Всё это было пройдено и апробировано. Результат на поле — это продукт работы руководства, спортивного директора, тренера и команды. Именно в этой последовательности.



Абаскаль сейчас похож на Супер Марио. Он выбивает монетки и набивает шишки. У тренера мутноватый спортивный директор — увы, не тот, кто его приводил и кто мог бы помочь не потерять берега. Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Это абсолютно естественный профессиональный цикл. Если бы не было экспериментаторов, то не было бы открытий. При этом должен быть рядом тот, кто подсказал бы, в каких играх можно фантазировать, а в каких лучше выступить прагматично. Сейчас такого человека в «Спартаке» нет. Эшуорт явно не того масштаба личность, к которой Абаскаль прислушался бы. Он молод — в этом его сила и слабость одновременно. Выплывет ли Абаскаль, зависит только от руководителей «Спартака».



Если не Абаскаль, то кто: Черчесов или Карпин? В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.



Кто тогда? Виктор Гончаренко, если сейчас пошёл тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал. С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.