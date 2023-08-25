Бубнов: Абаскаль начудил с «Зенитом»

«К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на игре и на результате! Вот и теперь никто не может предсказать, какой у «Спартака» будет состав на матч с «Ахматом». Впрочем, проблем хватает и у грозненцев. Ромащенко пока ничего не поменял в игре, изменилось только отношение к делу. «Спартаку» сейчас, конечно, нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на красно-белых, но большого преимущества ждать не стоит», — приводит слова Бубнова Sportbox.