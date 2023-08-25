Комиссия РПЛ вынесла вердикт по сочинскому стадиону «Фишт»

По данным «Матч ТВ», комиссия Российской премьер лиги не нашла серьезных нарушений газона на стадионе «Фишт», встреча между «Сочи» и «Локомотивом» пройдет по плану.

Матч шестого тура МИР РПЛ запланирован на 27 августа. В четверг в РПЛ сообщили, что комиссия лиги прибыла на стадион в Сочи в связи с резким ухудшением состояния поля. Решение о направлении комиссии было принято по итогам встречи пятого тура между «Сочи» и «Ростовом» (4:0).