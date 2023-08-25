«Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по трансферу Сутормина

По информации источника, агент Сутормина и сам футболист были поставлены в известность о том, что переход полузащитника в ЦСКА будет возможен только в случае, если «Зенит» приобретёт нового флангового игрока. Обсуждение вопроса о трансфере было перенесено на сентябрь. На текущий момент переход Сутормина в ЦСКА маловероятен.