По информации издания, телохранителя футболисту подобрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм . Теперь на все матчи Месси сопровождает бывший спецназовцев армии США Яссин Чуэко. Во время игр он находится на кромке поля.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.