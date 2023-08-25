Мостовой призвал Карпина больше не делать расширенный список сборной России

Мостовой заявил, что нет смысла публиковать расширенный список сборной России
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с Metaratings заявил, что публикация расширенного списка кандидатов в сборную России перед сентябрьским сбором не несет в себе никакого смысла.
По его словам, футболистов нет необходимости лишний раз нагружать дополнительной информацией.
«Я не понимаю, зачем делать эти расширенные списки. Мы даже не понимаем, с кем мы играем. А тут какие-то списки. У тебя товарищеская игра, ты приехал на игру с соперником Х, сыграли и разъехались», — заявил Мостовой.
Сборная России проведет тренировочный сбор в Новогорске с 4 по 12 сентября. На данный момент информации о соперниках команды под руководством Валерия Карпина нет.
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