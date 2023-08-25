Мостовой поделился воспоминаниями об уходе из «Спартака»

«Тогда зарубежные эксперты говорили, что через год наше поколение станет лучшим в Европе. И мы знали себе цену, поскольку возили всех соперников. На тот момент практически каждый был лучшим в своей команде в чемпионате СССР: Канчельскис, Колыванов, Добровольский, Мостовой, Шалимов, Юран…



Я, к примеру, уже дважды стал со «Спартаком» чемпионом СССР, чуть ли не лучшим футболистом страны признавался… Другое дело, что в 1991-м Союз развалился и мы оказались у разбитого корыта. А если бы появились на свет лет на десять раньше, то, возможно, история нашего футбола и по-другому бы сложилась. Но начались 1990-е, смутное время, разруха. И нам пришлось уезжать на Запад — знали свой уровень, хотели играть с лучшими. Просто оказались заложниками той ситуации.



Как проходил мой отъезд за рубеж? Тяжело было. Я же как уехал? Можно сказать, почти сбежал. Меня, кстати, когда оказался в «Спартаке», ЦСКА собирался в «армию» вернуть. Романцев с Жиляевым в Тарасовке прятали, никуда не выпускали.



Первоначально должен был ­уехать в «Фоджу» с Шалимовым, но взяли туда в итоге Колыванова и ещё какого-то румына. Я тогда очень сильно расстроился, начал искать другие пути отъезда. «Спартак» захотел меня продать в леверкузенский «Байер». Я уже там начал тренироваться, предконтракт подписал. Но потом мои друзья — Вася Кульков и Серёга Юран — отправились в «Бенфику», и это перевесило. Всё закончилось тем, что убежал к ним.



Ушёл вопреки желанию руководства «Спартака»? Да, это все прекрасно знают. Проходил мини-футбольный турнир в Германии. После какого-то матча под предлогом, что мне надо отлучиться, я уехал в Лиссабон. Как купил билет, решили вопрос с визами — уже смутно помню», — приводит слова Мостового «Спорт уик-энд».