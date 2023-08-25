Экс-защитник «Динамо» оценил популярность азиатского футбола в России

Дьяков заявил, что в России никому не интересен азиатский футбол
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что российским болельщикам не интересна перспектива участия клубов из России в матчах Азиатской Лиги чемпионов.
«Не думаю, что Азиатская Лига чемпионов для России привлекательна и интересна. Но таким странам как Узбекистан или Таджикистан будет интересно, что к ним приедут такие футболисты как Криштиану Роналду. Ещё бы год назад никто не мог подумать, что такие футболисты будут играть в Азиатской ЛЧ. Топ-клубы Европы, наверное, уже думают, когда трансферное окно закроется, чтобы не потерять своих суперзвёзд», — приводит слова Дьякова Legalbet.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных матчах под эгидой УЕФА после начала СВО на территории Украины. Примерных дат возможного снятия бана на данный момент нет.
Весной в РФС обсуждали возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), под эгидой которой проходит собственная Лига чемпионов. Была создана специальная комиссия для рассмотрения данного вопроса, однако никакой новой информации с весны не появлялось.
В Азиатской Лиге чемпионов участвуют и клубы из Саудовской Аравии, которые в нынешнее трансферное окно приобрели ряд мировых звезд. «Аль-Хиляль» приобрел бразильских вингеров Неймара и Малкома у ПСЖ и санкт-петербургского «Зенита» соответственно. Эта саудовская команда в частности сыграет в Лиге чемпионов с «Навбахором» из Узбекистана.