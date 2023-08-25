Экс-защитник «Динамо» оценил популярность азиатского футбола в России

«Не думаю, что Азиатская Лига чемпионов для России привлекательна и интересна. Но таким странам как Узбекистан или Таджикистан будет интересно, что к ним приедут такие футболисты как Криштиану Роналду. Ещё бы год назад никто не мог подумать, что такие футболисты будут играть в Азиатской ЛЧ. Топ-клубы Европы, наверное, уже думают, когда трансферное окно закроется, чтобы не потерять своих суперзвёзд», — приводит слова Дьякова Legalbet.