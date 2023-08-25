Главный тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сегодня может дебютировать за клуб

«Если Микель Мерино попадает в состав, то это потому, что он хочет помочь. Очевидно, сейчас он не в лучшем состоянии, потому что много дней был вне команды и не участвовал в играх, но если я его привлёк, то это потому, что он должен играть так же, как Оласагасти и Захарян, которые, хотя они с нами всего неделю, очень хорошо тренируются каждый день. Именно поэтому я включил их в состав», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.