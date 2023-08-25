Главный тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сегодня может дебютировать за клуб
Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал, что российский полузащитник команды Арсен Захарян может сыграть в ближайшем матче в чемпионате Испании.
«Если Микель Мерино попадает в состав, то это потому, что он хочет помочь. Очевидно, сейчас он не в лучшем состоянии, потому что много дней был вне команды и не участвовал в играх, но если я его привлёк, то это потому, что он должен играть так же, как Оласагасти и Захарян, которые, хотя они с нами всего неделю, очень хорошо тренируются каждый день. Именно поэтому я включил их в состав», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.
Матч «Лас-Пальмаса» и «Реала Сосьедад» пройдёт уже сегодня, 25 августа. Стартовый свисток в игре, которая может стать дебютной для Захаряна, прозвучит в 20:30 мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.