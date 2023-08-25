УЕФА объявил кандидаток на звание лучшей футболистки сезона

УЕФА на своём официальном сайте назвал имена трёх кандидаток на звание лучшей футболистки сезона-2022/2023.

На награду будут претендовать испанки Айтана Бонмати и Ольга Кармона, а также австралийка Сэм Керр. Имя победительницы будет объявлено во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа.

Стоит отметить, что Бонмати и Кармона стали победительницами чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 в составе сборной Испании. Ольга стала автором единственного гола в финальном матче с англичанками, а Айтана была признана лучшим игроком женского чемпионата мира — 2023.