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Глава RFEF Рубиалес заявил, что не уйдет в отставку из-за поцелуя футболистки

Глава Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил в беседе с Marca, что не уйдет в отставку из-за обвинения в домогательствах.

Обвиняемый в домогательствах глава RFEF отказался увольняться
© Газета.Ru

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не собираюсь уходить.

Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Что я такого сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет уж, я буду бороться до конца», — заявил Рубиалес.

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