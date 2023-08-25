Обвиняемый в домогательствах глава RFEF отказался увольняться

Глава RFEF Рубиалес заявил, что не уйдет в отставку из-за поцелуя футболистки
Глава Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил в беседе с Marca, что не уйдет в отставку из-за обвинения в домогательствах.
Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.
«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не собираюсь уходить.
Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Что я такого сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет уж, я буду бороться до конца», — заявил Рубиалес.
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