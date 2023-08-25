Обвиняемый в домогательствах глава RFEF отказался увольняться

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не собираюсь уходить.



Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Я не буду уходить в отставку. Что я такого сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет уж, я буду бороться до конца», — заявил Рубиалес.