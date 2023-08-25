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Экс-голкипер "Реала" назвал позором слова Рубиалеса по делу о домогательствах

Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс заявил, что недоволен словами главы Испанского футбольного союза (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о домогательствах до футболистки Дженнифер Эрмосо, которую он поцеловал во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира 2023 года.

Экс-вратарь "Реала" назвал позором слова Рубиалеса по делу о домогательствах
© Газета.Ru

В своих социальных сетях экс-вратарь одним словом описал поведение чиновника.

«Позорище», — заявил Касильяс в Twitter.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело.

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