Экс-вратарь "Реала" назвал позором слова Рубиалеса по делу о домогательствах

Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс заявил, что недоволен словами главы Испанского футбольного союза (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о домогательствах до футболистки Дженнифер Эрмосо, которую он поцеловал во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира 2023 года.