Экс-вратарь "Реала" назвал позором слова Рубиалеса по делу о домогательствах

Экс-голкипер "Реала" назвал позором слова Рубиалеса по делу о домогательствах
Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс заявил, что недоволен словами главы Испанского футбольного союза (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о домогательствах до футболистки Дженнифер Эрмосо, которую он поцеловал во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира 2023 года.
В своих социальных сетях экс-вратарь одним словом описал поведение чиновника.
«Позорище», — заявил Касильяс в Twitter.
Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.
В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело.