Бонгонда сравнил уровень чемпионата Испании с РПЛ

«За несколько матчей в «Спартаке» я сделал почти столько же результативных действий, сколько за весь прошлый сезон в испанском «Кадисе»? Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. В этом и разница. Там другая интенсивность игры. Выше, чем в России или в Бельгии, где я тоже выступал.



Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за «Спартак». Рассчитываю продолжать в том же темпе», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».