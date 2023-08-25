Бонгонда рассказал о репутации России в мире

«Быстро ли я дал согласие на переезд в Россию? Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения. Был вариант остаться в Испании, были разговоры про Германию. Речь о сильных командах, но до серьёзной стадии переговоров дело не дошло. Ещё звали в Эмираты, но для такого я точно ещё молод.



Почему выбрал «Спартак»? Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьёзные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.



Почему дал согласие не сразу? Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об обстановке здесь от человека, который видел всё своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».