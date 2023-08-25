Личка рассказал, как ему пришла идея сменить позицию Федору Смолову

— Я всегда пробую искать такую позицию, чтобы игрок был доволен. Чтобы ему было комфортно на поле. Стараюсь чувствовать игрока, использовать его наилучшие качества. Были жалобы [в прошлом сезоне], что не играл либо Смолов, либо Тюкавин. Поэтому мы решили, что за счет хороших качеств Феди и тех решений, которые он принимает в игре, он сможет играть как десятка. Под Тюкавиным. Он старается и работает. Уверен, что на этой позиции Смолов может быть полезен.