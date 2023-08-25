Личка рассказал, как ему пришла идея сменить позицию Федору Смолову
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил «Матч ТВ», что форвард команды Федор Смолов позитивно воспринимает свою новою роль на поле.
После 5 го тура МИР РПЛ «Динамо» идет на третьем месте с 10 ю очками. Смолов в пяти матчах забил 3 мяча и сделал голевую передачу.
— Есть ощущение, что Федор Смолов на новой позиции — под нападающим — обрел второе дыхание. Как пришли к такому варианту на поле?
— Я всегда пробую искать такую позицию, чтобы игрок был доволен. Чтобы ему было комфортно на поле. Стараюсь чувствовать игрока, использовать его наилучшие качества. Были жалобы [в прошлом сезоне], что не играл либо Смолов, либо Тюкавин. Поэтому мы решили, что за счет хороших качеств Феди и тех решений, которые он принимает в игре, он сможет играть как десятка. Под Тюкавиным. Он старается и работает. Уверен, что на этой позиции Смолов может быть полезен.
— Какая обратная связь от Смолова? Ему нравится эта позиция?
— Мы разговариваем, обсуждаем разные моменты. Обратная связь — позитивная, — сказал Личка «Матч ТВ».