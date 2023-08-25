«Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейские клубы

По данным издания, «быки» получили несколько предложений из Европы, но хотят продать 21 летнего футболиста значительно выше 2,8 млн евро. На эту сумму его оценивает портал Transfermarkt.

В текущем сезоне хавбек провел семь матчей за «Краснодар» и забил один мяч. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.