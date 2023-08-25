«Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейские клубы — СМИ
«Краснодар» отклонил предложения по полузащитнику Никите Кривцову от европейских клубов, сообщает «РБ Спорт».
По данным издания, «быки» получили несколько предложений из Европы, но хотят продать 21 летнего футболиста значительно выше 2,8 млн евро. На эту сумму его оценивает портал Transfermarkt.
Ранее Кривцов вошел в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.
В текущем сезоне хавбек провел семь матчей за «Краснодар» и забил один мяч. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.