Ловчев оценил возможный трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

«Сначала по теме того, почему он не пригодился Владимиру Федотову. И Карраскаль, и ушедший Медина выделялись — они ребята-игровики, могут разыграть, забить сами. Но есть игровая дисциплина, требовательность — применительно к Карраскалю, он, как я понимаю, Федотова не устраивал. У нас привыкли характеризовать российских тренеров как чересчур требовательных, и якобы Федотов требователен чрезмерно. С неких пор установилась тема раскованных демократов-западников.



Для меня это вообще странная история. Вспоминаю свои игроцкие годы — «Спартак» сыграл на турнире с «Барсой» в Испании, и каталонцы сыграли неудачно — мы выиграли у них. Я пошел в раздевалку поменяться майками с Кройфом (на поле не успел), — и услышал такой крик Михелса, который не слышал ни от одного нашего тренера. Он не просто давал указания, а просто орал — меня вытолкнули, закрыв дверь.



Я на стороне Федотова в этой истории. Он жесткий тренер, и игрок обязан выполнять то, что ему говорят — за результат отвечает тренер. Карраскалю, как я понимаю, это не нравится, он считает, возможно, что наш чемпионат так себе. А тут ЦСКА без этого парня спокойно играет, и довольно успешно, исходя из своего состава. А для «Динамо» Карраскаль может пригодится. Личка тот тренер, который этому парню и нужен. Команда играет в атаку, все весело. Берут его точно не на лавку, играть он будет. Вопрос в том, как «Динамо» будет обороняться — пропускает команда на уровне «Спартака», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.