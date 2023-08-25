Врач ЦСКА объяснил отсутствие Акинфеева в матче против «Оренбурга»

«Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая какие-то косяки газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче. Он начнёт игру на скамейке запасных. В следующем матче он уже будет готов занять своё место в воротах», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.