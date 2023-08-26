Ловчев заявил, что защитники "Спартака" не заслуживают вызова в сборную России

"Четыре защитника из "Спартака" — это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол. Вызов в сборную надо заслужить, а на сегодня ни один защитник "Спартака" сборной не заслуживает. У меня нет сомнений в том, что рано или поздно сборную вернут в европейские турниры. Скорее — поздно. Вопрос в том, как мы договариваемся сейчас по товарищеским матчам", - написал Ловчев.