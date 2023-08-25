Петржела ответил, сколько заработал в «Зените»

Петржела заявил, что заработал в «Зените» 1,3 миллиона евро
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал свой заработок в петербургском клубе.
«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года — за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро. Я не проиграл их всех в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины. Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей. Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые провели 144 матча, в которых одержали 73 победы, 41 раз сыграли вничью и потерпели 30 поражений.
Чешский специалист приводил команду к серебряным медалям чемпионата России (2003), а также к завоеванию Кубка Премьер-лиги (2003).
70-летний Петржела завершил тренерскую карьеру. Последним его клубом был чешский «Фастав» (Злин), который он покинул в 2018 году.
За время тренерской карьеры Петржела успел поработать в таких клубах, как «Славия» (Прага), «Спарта» (Прага), «Нефтчи» и другие.