Чилийский форвард Давила дебютировал за ЦСКА

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила дебютировал за армейцев в матче 6 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом».

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Форвард вышел на замену на 63 й минуте игры, которая проходит в пятницу в Оренбурге. Давила и Милан Гайич заменили Кирилла Глебова и Максима Мухина. Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».