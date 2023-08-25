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Чилийский форвард Давила дебютировал за ЦСКА

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила дебютировал за армейцев в матче 6 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом».

Чилийский форвард Давила дебютировал за ЦСКА
© Пресс-служба ФК "Леон"

Форвард вышел на замену на 63 й минуте игры, которая проходит в пятницу в Оренбурге. Давила и Милан Гайич заменили Кирилла Глебова и Максима Мухина. Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».

В понедельник 25 летний нападающий подписал с московским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон. ЦСКА выигрывает 1:0 благодаря голу Мойзеса, который отличился на 49 й минуте.