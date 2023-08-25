Тарасова: футболисты не меняют спортивное гражданство, так как не востребованы в мире

«Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте», – сказала Тарасова.