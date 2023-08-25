Более 50 футболисток отказались играть за Испанию, если Рубиалес не уйдёт

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо заявила, что не согласилась на поцелуй с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом после победы команды на женском чемпионате мира. В заявлении игроков женской сборной Испании, подписанном 53 людьми, в том числе Эрмосо, Алексией Путельяс и Ирен Паредес, указывается, что они осуждают поведение Рубиалеса, которое «унижает достоинство женщин».

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Игроки требуют жёсткой реакции со стороны государственных органов и отказываются выступать за национальную команду до отставки руководства федерации. В заявлении также подчеркивается, что пресс-служба федерации сама подготовила заявление о спонтанном поцелуе, не согласуя его с Эрмосо.