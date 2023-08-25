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Тарасова объяснила, почему футболисты из России не меняют гражданство

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что футболисты из России не меняют своё спортивное гражданство, потому что не востребованы в мировом спорте. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Тарасова объяснила, почему футболисты из России не меняют гражданство
© РИА Новости

«Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте», – заявила она.

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Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала первый после долгой болезни выход на лёд олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По её словам, Костомаров является «уникальным человеком».

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