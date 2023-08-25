«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города. Команды игралина стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

На 13-й минуте матча в ворота «Факела» был назначен пенальти — нападающий гостей Джон Кордоба не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу — счёт матча остался прежним. В первом тайме команды имели неплохие моменты, чтобы открыть счёт, но так и не смогли это сделать.

Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали моменты для взятия ворот, а на 48-й минуте встречи Ильнур Альшин имел отличную возможность забить первый гол в матче, но вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов спас свою команду, переведя мяч в штангу ворот. В итоге команды так и не смогли открыть счёт во встрече, он остался прежним до конца матча — 0:0, безголевая ничья.