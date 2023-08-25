Роналду оформил третий хет-трик в 2023 году. Такого не было с 2019-го
Криштиану Роналду забил три гола за матч против «Аль-Фатеха» (5:0).
Это третий хет-трик португальца в текущем календарном году. 9 февраля он забил 4 мяча «Аль-Вахде», 25 февраля – «Дамаку».
Трех хет-триков за год у Роналду не было с 2019-го – тогда их было четыре. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Роналду оформил третий хет-трик в 2023 году. Такого не было с 2019-го
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