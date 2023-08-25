Роналду оформил третий хет-трик в 2023 году

Это третий хет-трик португальца в текущем календарном году. 9 февраля он забил 4 мяча «Аль-Вахде», 25 февраля – «Дамаку».

Трех хет-триков за год у Роналду не было с 2019-го – тогда их было четыре. Подробно со статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.