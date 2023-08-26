Матчами с участием "Зенита" и "Спартака" продолжится шестой тур РПЛ

Программа шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Зенит" - "Урал", "Рубин" - "Динамо", "Спартак" - "Ахмат" и "Пари Нижний Новгород" - "Ростов".

В первом матче дня петербургский "Зенит"на своем поле примет екатеринбургский "Урал", встреча пройдет на "Газпром-Арене" и начнется в 15:00 мск. "Урал" подходит к матчу с лучшим стартом в РПЛ в истории клуба, екатеринбуржцы набрали 13 очков в пяти стартовых турах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит"немного забуксовал на старте, в активе сине-бело-голубых 10 очков, команда располагается на четвертой позиции.

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил сильные стороны "Урала" перед матчем чемпионата. "Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице - это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - В прошлом году у них тоже был отрезок, когда команда прошла почти половину сезона без поражений. В этом году "Урал" также показывает надежную и стабильную игру во всех компонентах. Нас ждет очень сложный матч против хорошего клуба".

"Урал" и "Зенит" проведут 26-й очный матч в чемпионатах России. За это время екатеринбургская команда ни разу не обыгрывала соперников из Санкт-Петербурга. На счету "Зенита" 21 победа, еще 4 встречи завершились вничью. В последний раз "Урал" - тогда команда называлась "Уралмаш" - побеждала "Зенит" 27 июня 1991 года, встреча прошла в рамках чемпионата СССР. В последний раз "Урал" отбирал очки у "Зенита" 7ноября 2021 года, когда встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

В другом матче дня "Ростов" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", встреча начнется в 20:00 мск. Ростовчане с семью очками в пяти матчах занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН" с четырьмя очками располагается на 13-й позиции. В прошлом сезоне команды провели три матча во всех турнирах, во всех сильнее оказались ростовчане. "Ростов" победил "Пари НН" в играх РПЛ (2:1, 4:3), а также оказался сильнее в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России (1:0). В последний раз "Пари НН" выигрывал у "Ростова" 2 апреля 2022 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородского клуба.

"Спартак" попробует реабилитироваться после двух поражений подряд

Также в субботу московский "Спартак" домасыграет с грозненским "Ахматом", встреча начнется в 19:30 мск. Красно-белые с девятью очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, грозненская команда с шестью очками располагается на девятой позиции. "Спартак" выдал лучший старт в истории клуба, начав сезон с четырех побед подряд во всех турнирах, однако затем уступил "Уралу" (2:3) и "Зениту" (1:3). "Ахмат" продолжает путь с новым главным тренером, 18 августа этот пост занял Мирослав Ромащенко, который сменил Сергея Ташуева.

В прошлом сезоне команды провели два матча, обе встречи завершились вничью. В последний раз "Спартак" побеждал "Ахмат" на своем поле 4 декабря 2021 года, та игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. "Ахмат" в последний раз выигрывал у "Спартака" на выезде 16 сентября 2018 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды.

В другом матче дня столичное "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином", встреча начнется в 17:30 мск. Бело-голубые с 10 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" с пятью очками располагается на 12-й позиции.

"Динамо" может увеличить победную серию во всех турнирах до пяти матчей, ранее московская команда обыграла "Зенит" (3:2), калининградскую "Балтику" (2:0) и ЦСКА (2:1) в РПЛ, а также оказалась сильнее "Краснодара" в игре Кубка России. "Рубин" стартовал в сезоне неудачно, команда не смогла победить в шести стартовых играх во всех турнирах (две ничьих, четыре поражения). В прошлом туре казанская команда одержала первую победу в сезоне, на своем поле обыграв самарские "Крылья Советов" (2:1).