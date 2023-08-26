Чанов прокомментировал неудачи ЦСКА

Чанов о неудачах ЦСКА: мы не говорим о том, что Акинфеев вытаскивает клуб
Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что голкиперу армейцев Владиславу Торопу не хватает харизмы. Его слова передает Vprognoze.
"Мы не говорим о том, что Акинфеев вытаскивает ЦСКА. Но игра любой команды строится на хребте вратарь – центральный защитник – центральный полузащитник – нападающий. Сейчас в игре "армейцев" такого хребта не видно. Обвинять в неудачах сменщика Акинфеева Торопа нельзя. Парень растет и играет хорошо. Но пока ему не хватает харизмы, чтобы взять кого-то за шкирку и сказать: "Стой на этом месте и не дергайся", - сказал Чанов.
В последних трех матчах ЦСКА место в воротах занимал Тороп. Он пропустил четыре мяча. ЦСКА при этом смог одержать лишь одну победу (над "Сочи"). После шести туров ЦСКА делит третье место с "Динамо" и "Зенитом", имея на один матч больше. В шестом туре подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. Голами отметились Мойзес и Лукас Вера.