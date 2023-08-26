Чанов прокомментировал неудачи ЦСКА

"Мы не говорим о том, что Акинфеев вытаскивает ЦСКА. Но игра любой команды строится на хребте вратарь – центральный защитник – центральный полузащитник – нападающий. Сейчас в игре "армейцев" такого хребта не видно. Обвинять в неудачах сменщика Акинфеева Торопа нельзя. Парень растет и играет хорошо. Но пока ему не хватает харизмы, чтобы взять кого-то за шкирку и сказать: "Стой на этом месте и не дергайся", - сказал Чанов.