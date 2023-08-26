Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридской команды в матче с «Сельтой».

«Сельта» очень хорошо оборонялась, нам не удавалось найти свободные зоны. У нашей атаки возникли проблемы.

У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, случилось недопонимание. Было сложно докричаться до игрока.

Эта победа добыта не за счёт мастерства, а за счёт самоотдачи. В нашей игре было много недостатков, однако мы работали до конца», – приводит слова Анчелотти AS.