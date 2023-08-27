В "Динамо" ждут деньги за трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" в понедельник

Руководство московского футбольного клуба "Динамо" ожидает получить деньги за перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

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"Деньги мы увидели на корреспондентском счете. Ждем их в понедельник. Это будет один транш", - сказал Пивоваров.

О переходе Захаряна в "Реал Сосьедад" было объявлено 19 августа, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. По информации газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн, московский клуб получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока испанским клубом.